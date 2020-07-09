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Турчин о развитии потребительской кооперации в Копыле: без модернизации у предприятия нет будущего. Делать её надо разумно

09.07.2020 19:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Модернизация предприятий должна быть разумной. Об этом шла речь на выездном семинаре по развитию потребительской кооперации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его участники посетили предприятия Копыльского районного потребительского общества, которые работают прибыльно и активно вкладывают собственные средства в реконструкцию.

Турчин о развитии потребительской кооперации в Копыле: без модернизации у предприятия нет будущего. Делать её надо разумно

Так, в Копыле реализован проект по реконструкции цеха забоя скота. Модернизация помогла увеличить производственные мощности в 6 раз. В реконструкцию вложено более 1,5 миллиона рублей. Большая их часть – собственные средства компании.

Турчин о развитии потребительской кооперации в Копыле: без модернизации у предприятия нет будущего. Делать её надо разумно

Тамара Абрамович, директор предприятия «Копыльский кооппром»:
Каждый месяц идет наращивание объемов убоя. И на сегодняшний день мы уже загружены на 80 %. Созданы все условия, согласно ветеринарным требованиям. К концу года мы выйдем на объемы, которые мы запланировали при строительстве.

Турчин о развитии потребительской кооперации в Копыле: без модернизации у предприятия нет будущего. Делать её надо разумно

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы пришли на рентабельно работающее предприятие, которое работает прибыльно, которое имеет возможность вкладывать собственные средства в обновление своих основных фондов и получать результат.

Сегодня много критиков у нас: надо модернизация, не надо модернизация... Вот сегодня пример Копыльского райпо показывает, что для любого предприятия модернизация необходима. Вопрос только, что ее делать надо разумно. Сегодня без модернизации у предприятия нет будущего.

Турчин о развитии потребительской кооперации в Копыле: без модернизации у предприятия нет будущего. Делать её надо разумно

Пищевая промышленность – это отрасль, которая позволяет потребительским кооперативам обеспечивать прибыльную работу. Полки магазинов активно снабжаются натуральными продуктами, как в городе, так и в деревне.

Турчин о развитии потребительской кооперации в Копыле: без модернизации у предприятия нет будущего. Делать её надо разумно

На данный момент в системе потребительской кооперации Минской области 8 хлебозаводов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, 4 кондитерских и 16 боен скота. За первое полугодие 2020 года промышленной продукции было произведено почти на 28 миллионов рублей.

Люди в материале: Тамара Абрамович, Александр Турчин

 
 
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Новости Беларуси. Модернизация предприятий должна быть разумной. Об этом шла речь на выездном семинаре по развитию потребительской кооперации, сообщили в...
 
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