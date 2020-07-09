Компьютерный томограф поставят в Лидскую ЦРБ

Источник материала: Вороновская газета





Компьютерный томограф поставят в Лидскую центральную районную больницу , сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Компьютерный томограф в Лиде включен в план централизованных закупок Минздрава. На это выделено финансирование из республиканского бюджета, аппарат будет поставлен в ближайшее время после проведения конкурсных торгов», — сказал Владимир Караник.

Кроме того, дооснастят техникой и Городскую клиническую больницу №4 Гродно. Туда планируется поставить аппараты КТ и МРТ. Завершается переоснащение университетской клиники Гродно. По словам министра, этот процесс идет во всех регионах. За прошлый год установлено 12 компьютерных томографов по стране. На сегодня только в Минск до начала августа прибудут 10 КТ, подаренных «Славкалием». В кредитный договор со Всемирным банком заложено еще 20 аппаратов на страну.

«Я думаю, за этот и следующий год мы полностью переоснастим этой техникой те учреждения, где она эксплуатируется более 10 лет, дооснастим те районы, которые в ней нуждаются», — резюмировал Владимир Караник.

https://www.belta.by/