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Компьютерный томограф поставят в Лидскую ЦРБ

09.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Компьютерный томограф поставят в Лидскую ЦРБ

Компьютерный томограф поставят в Лидскую центральную районную больницу, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Компьютерный томограф в Лиде включен в план централизованных закупок Минздрава. На это выделено финансирование из республиканского бюджета, аппарат будет поставлен в ближайшее время после проведения конкурсных торгов», — сказал Владимир Караник.

Кроме того, дооснастят техникой и Городскую клиническую больницу №4 Гродно. Туда планируется поставить аппараты КТ и МРТ. Завершается переоснащение университетской клиники Гродно. По словам министра, этот процесс идет во всех регионах. За прошлый год установлено 12 компьютерных томографов по стране. На сегодня только в Минск до начала августа прибудут 10 КТ, подаренных «Славкалием». В кредитный договор со Всемирным банком заложено еще 20 аппаратов на страну.

«Я думаю, за этот и следующий год мы полностью переоснастим этой техникой те учреждения, где она эксплуатируется более 10 лет, дооснастим те районы, которые в ней нуждаются», — резюмировал Владимир Караник.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Компьютерный томограф поставят в Лидскую центральную районную больницу, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает...
 
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