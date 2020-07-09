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Лукашенко в разговоре с представителями СМИ заявил о важности альтернативного мнения

09.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В прессе важно альтернативное мнение. Об этом говорил президент Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ Беларуси.

Во Дворец Независимости пригласили 250 журналистов. Подобные мероприятия с руководством регионов и работников отдельных отраслей президент проводит регулярно. На этот раз глава государства рассказал о современном этапе развития страны, возникающих вызовах, международном сотрудничестве и ситуации в мире. Призвал к откровенному разговору и предоставил возможность каждому высказать свое мнение.

«Здесь нет никакой чрезвычайщины. То, что у вас может быть на тот или иной факт мнения разные – это тоже нормально, я это тоже хорошо воспринимаю. Когда готовят мне совещание у президента, первый вопрос, который я задаю: альтернативное мнение есть? Нет. Тогда совещание отменяется. Обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговой штурм. Все это правильно», – сказал Лукашенко.

Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ длилась почти шесть часов.



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Во Дворец Независимости пригласили 250 журналистов. Подобные мероприятия с руководством регионов и работников отдельных отраслей президент проводит регулярно.
 
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