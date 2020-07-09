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Лукашенко в разговоре с представителями СМИ заявил о важности альтернативного мнения
09.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В прессе важно альтернативное мнение. Об этом говорил президент Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ Беларуси.
Во Дворец Независимости пригласили 250 журналистов. Подобные мероприятия с руководством регионов и работников отдельных отраслей президент проводит регулярно. На этот раз глава государства рассказал о современном этапе развития страны, возникающих вызовах, международном сотрудничестве и ситуации в мире. Призвал к откровенному разговору и предоставил возможность каждому высказать свое мнение.
Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ длилась почти шесть часов.
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Во Дворец Независимости пригласили 250 журналистов. Подобные мероприятия с руководством регионов и работников отдельных отраслей президент проводит регулярно.
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