У них тоже есть День Рождения! Как же без подарка….? Подарим праздник детям, рожденным в августе!

Источник материала: Новости Волковыска

День рождения – это время исполнения желаний. Каждый верит в то, что именно в этот день он получит тот заветный подарок, о котором давно мечтал!

В рамках благотворительной программы «С Днем Рождения» Центр помощи «Вера» благодаря участию неравнодушных людей подготовил подарки для 24 детей – воспитанников детских домов и интернатов г.Гродно и области. Дети, рожденные в июне, уже получили свои подарки, а июльские именинники получают их прямо сейчас.

– Мы от всего сердца благодарим каждого, кто поддержал деток в их день рождения, сделав для них подарок, о котором они мечтали. Благодаря Вашей доброте и отзывчивости этот день стал для них настоящим праздником! И пусть Вы не можете услышать их благодарность, Вы можете увидеть ее на этих снимках, – делятся в Центре помощи «Вера». – Среди именинников есть дети с очень тяжелыми заболеваниями, которые благодаря вашей отзывчивости также получили подарки. И пусть ввиду своих заболеваний не каждый ребенок до конца понимает, что у него день рождения и что это подарок именно для него, нам, неравнодушным людям, очень важно, чтобы ребенок в этот день не остался без внимания и без подарка. Огромное Вам человеческое спасибо!

В августе свой День Рождения празднуют 16 детей:

4 августа Даниилу исполнится 5 лет. Даник любит складывать конструктор и играть в машинки со своими друзьями. В качестве подарка хотел бы получить машинку или набор конструктора.

5 августа своё 15-летие отметит Виктор. Виктор – мастер на все руки: может и стул починить, и машинку маленькому другу. Мальчику нравится конструировать, поэтому на День Рождения хотел бы набор для конструирования.

6 августа День Рождения у Алексея. Ему исполнится 12 лет. Алексей умеет складывать пирамидку, любит музыкальные игрушки. В виду тяжелого заболевания мальчик почти все время лежит. Он был бы рад спортивному костюму на рост 120.

7 августа День Рождения у двоих ребят.

- Матвею исполняется 11 лет. Он очень любознательный мальчик. Любит читать, изучать окружающий мир и собирать конструктор. В качестве подарка хотел бы получить энциклопедию и конструктор лего.

- У Кирилла в этом году важный этап. Ему исполняется 17. Впереди поступление и устройство на новом месте. Чтобы не опаздывать и следить за временем Кирилл хотел бы получить на День Рождения наручные часы.

8 августа 14 лет исполняется Владиславу. В виду своего тяжелого заболевания Владислав все время лежит. Он был бы рад спортивному костюму на рост 150.

9 августа свой День Рождения празднуют двое ребят.

- Егору исполняется 12 лет. Егор любит собирать конструктор. Хотел бы на День Рождения конструктор или железную дорогу.

- Юрию будет 16. Мальчик любит слушать музыку и играть с мягкими игрушками. В виду своего заболевания он почти все время лежит. Хотел бы в качестве подарка спортивный костюм на рост 130.

10 августа Мария празднует свое 13-летие. Девочка очень любит рисовать и раскрашивать. Ввиду своего заболевания, Мария перемещается в специализированном кресле-коляске для детей с инвалидностью, поэтому в качестве подарка хотела бы спортивный костюм на рост 164.

11 августа 16 лет исполнится Светлане. В этом году Светлана закончила обучение в школе и планирует свою дальнейшую жизнь. В качестве подарка хотела бы получить полотенце и утюг. Эти вещи помогут ей наладить свой быт.

12 августа День Рождения у Вероники. Ей исполняется 14 лет. Вероника очень подвижная девочка, у нее много друзей. Для того чтобы следить за временем и никуда не опаздывать, она хотела бы получить в подарок наручные часы.

13 августа Владиславу исполняется 19 лет. Владислав живет в детском доме и занимается по специальной программе. Он хотел бы получить на День Рождения беспроводные наушники.

16 августа Юлии исполнится 18. Юля любит рисовать и складывать пазлы. А еще, как и все девочки, Юля любит прихорашиваться у зеркала. В качестве подарка хотела бы аксессуары для волос (резиночки, заколки), дезодорант (шариковый) и набор для душа.

27 августа День Рождения у Миланы. Милане исполнится 9 лет. Девочке нравятся музыкальные и мягкие игрушки. Милана, ввиду своего заболевания, почти все время лежит. В качестве подарка будет рада получить спортивный костюм на рост 145.

29 августа праздник у Михаила. Михаилу исполнится 16. На День Рождения хотел бы спортивный костюм на рост 135, в котором он сможет играть с друзьями в мяч.

31 августа 13 лет исполнится Анжелике. В связи с заболеванием, Анжелика почти все время лежит. Девочка очень любит купаться. Купание приносит ей положительные эмоции. Анжелика будет рада получить в качестве подарка банное полотенце и набор средств для купания (шампунь, пена, гель).





























Дети ждут подарков!

Если Вы хотите сделать подарок кому-то из именинников, Вам необходимо обязательно связаться с нами по телефону +375 (33) 61 333 61 (Максим) и сказать, для какого ребенка Вы планируете приобрести подарок. Это необходимо для того, чтобы подарки для детей не дублировались, и ни один ребенок не остался без подарка.

Если у Вас будет желание купить для ребенка еще что-либо помимо того, о чем ребенок просил, Вы можете это сделать. Что это будет: сладкое угощение, одежда, или игрушки – Вы решаете самостоятельно. В случае необходимости Вы можете связаться с нами и задать все интересующие Вас вопросы о ребенке.

Ваш подарок Вы можете либо привести к нам на офис, либо выслать/заказать доставку на наш адрес: 230027, г. Гродно, ул. Репина 5А, Центр помощи «Вера».

Ваш подарок Вы можете красиво упаковать, вложить/прикрепить к нему открытку для ребенка с Вашими пожеланиями в день его рождения. Просим Вас обязательно прикрепить к подарку записку с именем и датой рождения ребенка, которому Вы подготовили подарок.

Обращаем Ваше внимание, что приготовленный Вами подарок можно передать до 29 июля включительно, но не позднее указанной даты. Каждый месяц мы будем оставлять в запасе несколько дней до первого дня рождения, чтобы в случае, если ребенку не был передан подарок или случился отказ, приобрести этот подарок для него самостоятельно.





Если у Вас нет возможности приобрести подарок для ребенка, Вы можете помочь, перечислив посильную сумму в поддержку именинников – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На собранные средства будут приобретены подарки тем детям, подарок для которых не будет передан. Эти средства также позволят приобрести для детей дополнительные сладкие подарки, развивающие игры и иные подарки, которые принесут детям радость в их День Рождения. Назначение платежа «именинник».

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <именинник> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ именинник ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 именинник 1*

Искренне надеемся на Вашу поддержку!