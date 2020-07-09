Источник материала: ОНТ

Заокеанский хоккей вернется в августе – НХЛ объявила о возобновлении сезона.

Первые матчи плей-офф пройдут 9 августа. А финальный раунд Кубка Стенли стартует 20 сентября. В плей-офф сыграют 24 команды. Также стало известно, что драфт новичков пройдёт 6 октября. А в ноябре стартует подготовка к новому сезону, старт которого намечен на 1 декабря.

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