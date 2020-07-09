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Диетолог назвала привычки, которые помогут похудеть

09.07.2020 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог назвала привычки, которые помогут похудеть

Чтобы избавиться от лишних килограммов и оставаться в хорошей форме, нужно выполнять несколько простых правил. Австралийский диетолог Лианна Уорд рассказала, какие привычки помогут сохранить желаемый вес пишет Daily Mail. 

По словам специалиста, нужно выпивать небольшое количество воды перед приемом пищи, поскольку иногда за чувство голода можно принять жажду. Уорд также порекомендовала употреблять салаты и смузи из овощей, добавить в свой рацион оливковое масло, орехи и авокадо. 

Диетолог посоветовала избавиться от привычки заедать стресс. Вместо этого лучше придумать себе приятное и полезное занятие – почитать книгу или пойти на прогулку. По мнению Уорд, отказ от полуфабрикатов – еще один шаг на пути к фигуре мечты. В крайнем случае можно есть их не больше двух раз в неделю. 

Лианна Уорд обратила внимание, что принимать пищу необходимо медленно и тщательно ее пережевывать. Во время еды не стоит отвлекаться на телефон, телевизор или чтение. 

В день диетолог порекомендовала проходить не менее десяти тысяч шагов, а во время рабочего процесса делать небольшую разминку.

ФОТО: tv.ua

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Чтобы избавиться от лишних килограммов и оставаться в хорошей форме, нужно выполнять несколько простых правил. Австралийский диетолог Лианна Уорд рассказала,...
 
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