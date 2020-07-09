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Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко – честный и откровенный спикер. Президент рассказывает о главном условии для проведения любого совещания. Обязательное наличие альтернативных источников информации и предложений. К совещанию с активом со СМИ главе государства положили на стол весомую папку среза публикаций. Медийное поле «бурлит».
Мнения разные, но позиция одна. Ее сформировал еще классик русскоязычной литературы Александр Пушкин. Журналистика – дело государственное.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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