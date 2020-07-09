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Президент Беларуси: «Никогда никого не предавайте»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости пригласили репортеров, редакторов, экспертов, руководителей массмедиа – всего около 250 человек.
Дмитрий Бочков, первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Вопрос, наверное, такой простой, поэтому если вы считаете ненужным, нет времени на него отвечать, вполне можете сказать, что есть и другие, более важные вещи.
В это сложное время вы чего от нас ожидаете в первую очередь? Как мы можем вам помочь в этих целях, которые вы, очевидно, ставите перед собой? В виде крепкой страны, в виде того, чтобы каждый был услышан и каждый был отмечен. Действительно, целый ряд наших коллег нас очень сильно удивили. Вернее, это не наши коллеги, это люди, которые приобщались к нашей профессии, но так и не смогли приобщиться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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