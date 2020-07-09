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Президент Беларуси: «Никогда никого не предавайте»

09.07.2020 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Президент Беларуси: «Никогда никого не предавайте»

Во Дворец Независимости пригласили репортеров, редакторов, экспертов, руководителей массмедиа – всего около 250 человек.

Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально

Президент Беларуси: «Никогда никого не предавайте»

Дмитрий Бочков, первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Нет ни одного журналиста, который бы не хотел взять интервью у Президента, потому что, не будем греха таить, самые лучшие, рейтинговые программы у нас там, где появляется синхрон Президента. Это смотрят люди. Когда слышат вас, они сразу понимают, как обстоят дела. И тут ни капли нет ни лукавства, ни попытки каким-то образом вам польстить, вы это сами хорошо знаете.   

Вопрос, наверное, такой простой, поэтому если вы считаете ненужным, нет времени на него отвечать, вполне можете сказать, что есть и другие, более важные вещи.  

В это сложное время вы чего от нас ожидаете в первую очередь? Как мы можем вам помочь в этих целях, которые вы, очевидно, ставите перед собой? В виде крепкой страны, в виде того, чтобы каждый был услышан и каждый был отмечен. Действительно, целый ряд наших коллег нас очень сильно удивили. Вернее, это не наши коллеги, это люди, которые приобщались к нашей профессии, но так и не смогли приобщиться.  

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»

Президент Беларуси: «Никогда никого не предавайте»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Да, я понял. Почему? Актуальный вопрос. Никогда никого не предавайте. Еще раз повторяю: у вас не должно сложиться мнения, что у нас какая-то катастрофа. У нас нет катастрофы.   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Бочков

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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