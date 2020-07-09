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5 поддельных продуктов, которые мы едим

09.07.2020 20:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 поддельных продуктов, которые мы едим

Очень часто в спешке в супермаркете мы забываем посмотреть на состав продукта или вовсе не задумываемся о том, что привычные нам продукты могут быть поддельными. Как отличить фальсификат и к выбору каких продуктов стоит подойти более осознанно, сообщает wday.ru.

1. Мед.

Как только не издеваются производителя меда над продуктом, чтобы сэкономить. Магазинный мед разбавляют сиропами из фруктозы, нагревают старый засахаренный, добавляют в него крахмал, патоку. Некоторые пчеловоды и вовсе подкармливают пчел сахарным сиропом в период сбора нектара, а те, в свою очередь, делают «пустой» мед.


Истинные пчеловоды предупреждают: не бывает меда из шиповника, кукурузы, мака, ромашки, орешника, земляники, черники.

2. Сыр.

Чем дороже сыр, тем чаще его подделывают. Например, пармезан. Нечестные производители с удовольствием добавили бы в него пальмовое масло, как в дешевые сорта, но это сделало бы сыр предательски мягким. Поэтому ложный пармезан сдабривают целлюлозой, то есть продуктом переработки древесины, что и придает ему твердости.


Запомните! Настоящий пармезан почти невозможно нарезать, он крошится. В нем почти нет дырочек, а на изломе видны кристаллы.

3. Оливковое масло.

Настоящие ценители оливкового масла знают, что покупать его нужно исключительно в темном стекле или жестяной банке, а первый холодный отжим определять по пометке extra virgin. Производители, которые хотят сэкономить, разливая в тару с красивыми наклейками подсолнечное, кукурузное или соевое масло с красителями и ароматизаторами.


4. Шоколад.

Вся прелесть и смысл шоколада — в какао-масле. От него и вкус, и аромат. Натуральное какао содержит антиоксиданты, полифенолы и алкалоиды. Однако сегодня все чаще какао-масло заменяют другими растительными маслами: например, пальмовым или рапсовым, а то и синтетическими эмульгаторами, что еще хуже.


5. Кофе.

В основном, производители подделывают растворимый кофе, так как зерновой подменить сложнее. В банках и пакетах с надписью «кофе» могут продавать пережженные кофейные зерна, цикорий, жженый сахар, ячмень, соевые бобы, что не имеет никакого отношения к благородному напитку. Проверить продукт на поддельность в магазине практически невозможно, поэтому лучше покупать приличный кофе в зернах и молоть самостоятельно.


Фото: iStock

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Очень часто в спешке в супермаркете мы забываем посмотреть на состав продукта или вовсе не задумываемся о том, что привычные нам продукты могут быть поддельными....
 
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