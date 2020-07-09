5 поддельных продуктов, которые мы едим

Источник материала: ОНТ

Очень часто в спешке в супермаркете мы забываем посмотреть на состав продукта или вовсе не задумываемся о том, что привычные нам продукты могут быть поддельными. Как отличить фальсификат и к выбору каких продуктов стоит подойти более осознанно, сообщает wday.ru .

1. Мед.

Как только не издеваются производителя меда над продуктом, чтобы сэкономить. Магазинный мед разбавляют сиропами из фруктозы, нагревают старый засахаренный, добавляют в него крахмал, патоку. Некоторые пчеловоды и вовсе подкармливают пчел сахарным сиропом в период сбора нектара, а те, в свою очередь, делают «пустой» мед.





Истинные пчеловоды предупреждают: не бывает меда из шиповника, кукурузы, мака, ромашки, орешника, земляники, черники.

2. Сыр.

Чем дороже сыр, тем чаще его подделывают. Например, пармезан. Нечестные производители с удовольствием добавили бы в него пальмовое масло, как в дешевые сорта, но это сделало бы сыр предательски мягким. Поэтому ложный пармезан сдабривают целлюлозой, то есть продуктом переработки древесины, что и придает ему твердости.





Запомните! Настоящий пармезан почти невозможно нарезать, он крошится. В нем почти нет дырочек, а на изломе видны кристаллы.

3. Оливковое масло.

Настоящие ценители оливкового масла знают, что покупать его нужно исключительно в темном стекле или жестяной банке, а первый холодный отжим определять по пометке extra virgin. Производители, которые хотят сэкономить, разливая в тару с красивыми наклейками подсолнечное, кукурузное или соевое масло с красителями и ароматизаторами.





4. Шоколад.

Вся прелесть и смысл шоколада — в какао-масле. От него и вкус, и аромат. Натуральное какао содержит антиоксиданты, полифенолы и алкалоиды. Однако сегодня все чаще какао-масло заменяют другими растительными маслами: например, пальмовым или рапсовым, а то и синтетическими эмульгаторами, что еще хуже.





5. Кофе.

В основном, производители подделывают растворимый кофе, так как зерновой подменить сложнее. В банках и пакетах с надписью «кофе» могут продавать пережженные кофейные зерна, цикорий, жженый сахар, ячмень, соевые бобы, что не имеет никакого отношения к благородному напитку. Проверить продукт на поддельность в магазине практически невозможно, поэтому лучше покупать приличный кофе в зернах и молоть самостоятельно.





Фото: iStock

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