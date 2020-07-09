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Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Евгений Пустовой, корреспондент:
А это проблематично – говорят идеологи и эксперты. .
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Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе...
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