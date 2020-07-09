|
Александр Солодуха о том, как изменились белорусские города: Всё движется, начиная от дорог
Источник материала: ОНТ
За 33 года работы на сцене Александр Солодуха объехал 120 белорусских городов. Об этом заслуженный артист Беларуси рассказал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
«За 33 года у меня была 1000 кассовых концертов по Беларуси. Если разделить на 120, примерно по 8-9 раз в каждом городе», – сказал артист.
Ведущий программы Марат Марков адресовал гостю вопрос о том, как, на его взгляд, изменились областные и небольшие районные города Беларуси с течением лет.
«Все движется, это же видно. Начиная от дорог между городами (как большие трассы, так и средние, и маленькие). Я вдоль и поперек всю страну объезжаю, дома и дворцы культуры. В основном везде прошли капремонты. Это очень отрадно», – подчеркнул Александр Солодуха.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 33 года работы на сцене Александр Солодуха объехал 120 белорусских городов. Об этом заслуженный артист Беларуси рассказал в эфире программы «Марков. Ничего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)