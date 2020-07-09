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Александр Солодуха о том, как изменились белорусские города: Всё движется, начиная от дорог

09.07.2020 21:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Солодуха о том, как изменились белорусские города: Всё движется, начиная от дорог

За 33 года работы на сцене Александр Солодуха объехал 120 белорусских городов. Об этом заслуженный артист Беларуси рассказал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. 

«За 33 года у меня была 1000 кассовых концертов по Беларуси. Если разделить на 120, примерно по 8-9 раз в каждом городе», – сказал артист. 

Ведущий программы Марат Марков адресовал гостю вопрос о том, как, на его взгляд, изменились областные и небольшие районные города Беларуси с течением лет. 

«Все движется, это же видно. Начиная от дорог между городами (как большие трассы, так и средние, и маленькие). Я вдоль и поперек всю страну объезжаю, дома и дворцы культуры. В основном везде прошли капремонты. Это очень отрадно», – подчеркнул Александр Солодуха. 

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».

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За 33 года работы на сцене Александр Солодуха объехал 120 белорусских городов. Об этом заслуженный артист Беларуси рассказал в эфире программы «Марков. Ничего...
 
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