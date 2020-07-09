Александр Солодуха о том, как изменились белорусские города: Всё движется, начиная от дорог

Источник материала: ОНТ

За 33 года работы на сцене Александр Солодуха объехал 120 белорусских городов. Об этом заслуженный артист Беларуси рассказал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

«За 33 года у меня была 1000 кассовых концертов по Беларуси. Если разделить на 120, примерно по 8-9 раз в каждом городе», – сказал артист.

Ведущий программы Марат Марков адресовал гостю вопрос о том, как, на его взгляд, изменились областные и небольшие районные города Беларуси с течением лет.

«Все движется, это же видно. Начиная от дорог между городами (как большие трассы, так и средние, и маленькие). Я вдоль и поперек всю страну объезжаю, дома и дворцы культуры. В основном везде прошли капремонты. Это очень отрадно», – подчеркнул Александр Солодуха.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram