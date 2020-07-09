В Twitter запустили флешмоб, в котором пользователи показывают, как выросли их собаки

Источник материала: ОНТ

Как быстро растут чужие дети… А собаки еще быстрее! Пройдет всего полгода и милого маленького щеночка уже не узнать. И происходит это всё так незаметно и быстро, что истинный результат можно оценить только при помощи фото. Пользователь Twitter с ником DRE D’USSÈ решил показать, как за 5 месяцев вырос его щенок по кличке Bear, то есть Медведь. Так и начался невероятно милый флешмоб.



Пост стал вирусным и набрал более двух миллионов лайков. Люди тут же подключились к челленджу и начали делиться своими фотографиями. На это нельзя смотреть без умиления!

Фото: Twitter

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram