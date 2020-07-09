ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Twitter запустили флешмоб, в котором пользователи показывают, как выросли их собаки

09.07.2020 22:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Twitter запустили флешмоб, в котором пользователи показывают, как выросли их собаки

Как быстро растут чужие дети… А собаки еще быстрее! Пройдет всего полгода и милого маленького щеночка уже не узнать. И происходит это всё так незаметно и быстро, что истинный результат можно оценить только при помощи фото. Пользователь Twitter с ником DRE D’USSÈ решил показать, как за 5 месяцев вырос его щенок по кличке Bear, то есть Медведь. Так и начался невероятно милый флешмоб.


Пост стал вирусным и набрал более двух миллионов лайков. Люди тут же подключились к челленджу и начали делиться своими фотографиями. На это нельзя смотреть без умиления!

Фото: Twitter

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как быстро растут чужие дети… А собаки еще быстрее! Пройдет всего полгода и милого маленького щеночка уже не узнать. И происходит это всё так незаметно и быстро,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Строительство онкодиспансера началось в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика