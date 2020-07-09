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В Twitter запустили флешмоб, в котором пользователи показывают, как выросли их собаки
Источник материала: ОНТ
Как быстро растут чужие дети… А собаки еще быстрее! Пройдет всего полгода и милого маленького щеночка уже не узнать. И происходит это всё так незаметно и быстро, что истинный результат можно оценить только при помощи фото. Пользователь Twitter с ником
Фото: Twitter
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Как быстро растут чужие дети… А собаки еще быстрее! Пройдет всего полгода и милого маленького щеночка уже не узнать. И происходит это всё так незаметно и быстро,...
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