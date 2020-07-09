Строительство онкодиспансера началось в Гродно

Источник материала: ОНТ

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В Гродно началось строительство онкодиспансера. С ходом работ сегодня ознакомился министр здравоохранения.

Первым построят радиологический корпус. Этот объект очень важен для региона. Ведь Гродненская область - единственная в стране, где нет возможности проводить лучевую терапию. За этой помощью жители обращаются в Минск и Брест. Причем оказывать ее можно будет независимо от работ на других объектах.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: «Это специализированная помощь. Это та помощь, которая должна развиваться. Потому что потребность в кардиологической, онкологической помощи будет увеличиваться в связи с со старением населения. Эпидемии приходят и уходят, а вот это та помощь, которая должна развиваться всегда».

И сегодня же Владимир Караник посетил станцию скорой помощи. Министр здравоохранения пообщался с медиками. Здесь были вопросы, связанные с доплатами за работу в условиях вирусных заболеваний. Сейчас они все урегулированы.

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