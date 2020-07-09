Разговор с президентом: Лукашенко встретился с представителями СМИ Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В прессе важно альтернативное мнение. Об этом говорил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями крупных СМИ страны. Речь зашла и о современном этапе развития страны, и о ситуации в мире. Детали разговора узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Зал во Дворце Независимости на несколько часов превратился в один большой ньюсрум. На встречу с президентом пригласили 250 журналистов. Александр Лукашенко призвал представителей СМИ к откровенному разговору.

«Здесь нет никакой чрезвычайщины. То, что у вас может быть на тот или иной факт свое мнение, это тоже нормально. Я это тоже хорошо воспринимаю. Когда готовят мне совещание у президента, первый вопрос, который я задаю: альтернативное мнение есть? Нет. Тогда совещание отменяется. Обязательны конкуренция, столкновение мнений, мозговой штурм. Все это правильно», – сказал Лукашенко.

Лукашенко поделился, что все чаще слышит предложения вернуться к Конституции 94-го года. Этого делать нельзя, уверен президент. А вот изменения в главный документ, если они продиктованы временем, вносить можно. Это касается и реформ частной собственности, приватизации. Главное, чтобы белорусы от этого выиграли, а не пострадали.

«Если на МТЗ работают 20 тысяч человек. Цитата: «если останутся тысячи полторы в результате модернизации. Ну, ничего, для айтишников будет резерв». Я это прочитал накануне посещения минского тракторного завода. Стою перед людьми, смотрю на эти ручищи. Думаю, Боже мой! Он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, в двигателях, и завтра его в 50-60 лет выкинут на улицу, и он станет резервом для айтишников», – пояснил свою позицию президент.

Не рекорд, но разговор сегодня получился долгим – пять с половиной часов. Диалог на разные темы: геополитика, пандемия, информационные войны. И, конечно, телевидение. Говоря о предпочтениях, президент признался: сериалы не любит, а вот аналитические программы смотрит с удовольствием.