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«Самое громкое дело»: госканал показал видео, как банкиры дают показания против Бабарико, сидя перед ним
Источник материала: KYKY>
На ОНТ выпустили «спецрасследование» – сюжет о нашумевшем деле Белгазпромбанка, которое, по словам ведущих канала, претендует на звание самого громкого дела года. В сюжете показали кадры очной ставки: видно, как, сидя перед Виктором Бабарико, его бывшие подчиненные дают против него показания. При этом каких-либо слов экс-главы Белгазпромбанка не прозвучало.
Обложка: Канаплев+Лейдик.
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«Самое громкое дело»: госканал показал видео, как банкиры дают показания против Бабарико, сидя перед ним
На ОНТ выпустили «спецрасследование» – сюжет о нашумевшем деле Белгазпромбанка, которое, по словам ведущих канала, претендует на звание самого громкого дела...
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