«Самое громкое дело»: госканал показал видео, как банкиры дают показания против Бабарико, сидя перед ним

Источник материала: KYKY

На ОНТ выпустили «спецрасследование» – сюжет о нашумевшем деле Белгазпромбанка, которое, по словам ведущих канала, претендует на звание самого громкого дела года. В сюжете показали кадры очной ставки: видно, как, сидя перед Виктором Бабарико, его бывшие подчиненные дают против него показания. При этом каких-либо слов экс-главы Белгазпромбанка не прозвучало.

Обложка: Канаплев+Лейдик.