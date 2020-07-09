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«Самое громкое дело»: госканал показал видео, как банкиры дают показания против Бабарико, сидя перед ним

09.07.2020 22:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На ОНТ выпустили «спецрасследование» – сюжет о нашумевшем деле Белгазпромбанка, которое, по словам ведущих канала, претендует на звание самого громкого дела года. В сюжете показали кадры очной ставки: видно, как, сидя перед Виктором Бабарико, его бывшие подчиненные дают против него показания. При этом каких-либо слов экс-главы Белгазпромбанка не прозвучало.

Обложка: Канаплев+Лейдик.

 
 
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На ОНТ выпустили «спецрасследование» – сюжет о нашумевшем деле Белгазпромбанка, которое, по словам ведущих канала, претендует на звание самого громкого дела...
 
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