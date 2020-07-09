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Андрейченко, посещая «СветлогорскХимволокно»: в условиях пандемии они сохранили производство. Продукция идёт за пределы Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Светлогорские химики сумели сохранить основные экономические показатели производства в условиях падения мировых рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Месячный спрос на спанбел для масок, респираторов, комбинезонов, бахил и перчаток достиг 1700 тонн. За полгода на предприятии выполнены практически все целевые показатели, а производительность в сравнении с 2019 годом выросла более чем на 100 %.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Татьяна Терещенко, инструктор по организационно-массовой работе ОАО «СветлогорскХимволокно»:
В тандеме с учеными на предприятии сейчас разрабатывают новые материалы медицинского назначения с увеличенными защитными свойствами.
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Андрейченко, посещая «СветлогорскХимволокно»: в условиях пандемии они сохранили производство. Продукция идёт за пределы Беларуси
Новости Беларуси. Светлогорские химики сумели сохранить основные экономические показатели производства в условиях падения мировых рынков, сообщили в программе...
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