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Андрейченко, посещая «СветлогорскХимволокно»: в условиях пандемии они сохранили производство. Продукция идёт за пределы Беларуси

09.07.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Светлогорские химики сумели сохранить основные экономические показатели производства в условиях падения мировых рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Приоритетным направлением одного из крупнейших белорусских предприятий химической отрасли во время пандемии стал выпуск материалов для медицинских целей.   

Андрейченко, посещая «СветлогорскХимволокно»: в условиях пандемии они сохранили производство. Продукция идёт за пределы Беларуси

Месячный спрос на спанбел для масок, респираторов, комбинезонов, бахил и перчаток достиг 1700 тонн. За полгода на предприятии выполнены практически все целевые показатели, а производительность в сравнении с 2019 годом выросла более чем на 100 %.   

Андрейченко, посещая «СветлогорскХимволокно»: в условиях пандемии они сохранили производство. Продукция идёт за пределы Беларуси

Андрейченко, посещая «СветлогорскХимволокно»: в условиях пандемии они сохранили производство. Продукция идёт за пределы Беларуси

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Важно, что продукция этого предприятия – 75 % – идет за пределы Республики Беларусь. И к чести руководства и района, и этого предприятия, и работников, что в условиях этой пандемии они все-таки сохранили производство.  

Андрейченко, посещая «СветлогорскХимволокно»: в условиях пандемии они сохранили производство. Продукция идёт за пределы Беларуси

Татьяна Терещенко, инструктор по организационно-массовой работе ОАО «СветлогорскХимволокно»:  
Я услышала ответы на свои вопросы: будет ли в нашей стране поддерживаться потребительский рынок, как будут стабилизироваться цены? Я поняла, что у нас прогнозируется стабильность в стране, которая будет поддерживаться.  

Андрейченко, посещая «СветлогорскХимволокно»: в условиях пандемии они сохранили производство. Продукция идёт за пределы Беларуси

Андрейченко, посещая «СветлогорскХимволокно»: в условиях пандемии они сохранили производство. Продукция идёт за пределы Беларуси

В тандеме с учеными на предприятии сейчас разрабатывают новые материалы медицинского назначения с увеличенными защитными свойствами.  

Люди в материале: Владимир Андрейченко, Татьяна Терещенко

 
 
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Новости Беларуси. Светлогорские химики сумели сохранить основные экономические показатели производства в условиях падения мировых рынков, сообщили в программе...
 
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