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Республиканские соревнования по конкуру проходят в Ратомке. Что изменилось на арене после реконструкции и как здесь проходят тренировки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спортивная жизнь продолжает выходить из режима самоизоляции. Среди прочего возобновились состязания по конному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 июля в Ратомке стартовали Республиканские соревнования по преодолению препятствий.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Более 120 спортсменов из Минской и Брестской областей испытывают себя Первенством Беларуси по конкуру. В рамках турнира проходят и открытые республиканские соревнования. Поэтому среди молодых и перспективных на поле выходят уже состоявшиеся мастера.
Дмитрий Любомиров, старший тренер отделения преодоления препятствий РЦОП конного спорта и коневодства:
Помимо молодых спортсменов обкатку серьезными соревнованиями проходит и открытая арена, которая была на реконструкции. Сегодня она соответствует всем международным стандартам. Главная особенность площадки – еврогрунт с внутренним поливом. Песок для него привозят из определенного рудника, который находится в Жлобине.
Виктор Малашко, генеральный директор РЦОП конного спорта и коневодства:
Одним словом, теперь всадники и их лошади готовы к любым погодным условиям.
Первенство Беларуси и Республиканские соревнования по преодолению препятствий завершатся в ближайшую субботу, 11 июля.
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Республиканские соревнования по конкуру проходят в Ратомке. Что изменилось на арене после реконструкции и как здесь проходят тренировки
Новости Беларуси. Спортивная жизнь продолжает выходить из режима самоизоляции. Среди прочего возобновились состязания по конному спорту, сообщили в программе...
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