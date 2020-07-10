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«Если бы мог, я бы подпрыгнул». Как сбылась мечта белоруса-колясочника, который хотел научиться водить машину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обучиться вождению и сесть за руль теперь могут люди с ограниченными возможностями в Бресте. Здесь появился спецавтомобиль с ручным управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее проходить обучение на таких машинах жителям юго-западного региона приходилось в столице.
Три месяца назад мы уже рассказывали о проблеме – единственный подходящий автомобиль по старости лет отправили на металлолом. И вот решение вопроса взяли на себя структуры ДОСААФ.
Сергей Моцунов, житель Бреста:
Сергей – тот самый брестчанин, который еще три месяца назад тяжело вздыхал в своей квартире, когда речь заходила о наболевшем. Сегодня он грызет гранит дорожных знаков и обозначений. Говорит, три часа пролетают быстро.
Первый интегрированный класс в автошколе ДОСААФ заработал в начале июля. На занятия уже записались восемь человек с инвалидностью.
Андрей Юцкевич, преподаватель автошколы ДОСААФ:
Главным качеством, достоинством человека на дороге считаю взаимопонимание, взаимовежливость, уважение к другим участникам дорожного движения. К этому качеству склонны и способны проявлять все, поэтому никаких ограничений в обучении для всех людей я не вижу.
Сейчас курсанты осваивают теорию, а уже через неделю приступят к вождению.
Алексей Соловонюк в заложниках у транспорта с детства. Это не помешало ему отучиться на айтишника и овладеть в совершенстве шпагой. Но с 16 лет парень хотел именно водить, чтобы стать независимым и свободным.
Алексей Соловонюк, житель Бреста:
Ручку тянешь на себя – добавляешь газ, в обратную сторону – это тормоз. Всё просто!
Хотелось бы куда-нибудь съездить, на край Европы что ли.
В распоряжении курсантов – новый автомобиль с переоборудованным ручным управлением. Внешне его вряд ли отличишь на дороге, все дело в начинке. Обязательное условие – автоматическая коробка передач.
Юрий Козик, директор автошколы ДОСААФ:
Автошколы неохотно готовы приобретать такой транспорт в Беларуси. Количество обучающихся ограниченно и, по сути, это коммерчески невыгодно. В Бресте же убеждены: такой социальный проект нужен без оглядки на условности. При грамотном подходе отдача возможна.
Юрий Козик:
Для удобства в навигации людей с ограниченными возможностями автошкола проложила удобный безбарьерный маршрут от учебной аудитории до выхода на улицу. Первый этаж, низкие пороги и пандус с приемлемым углом уклона.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В будущем планируется, что автомобиль с ручным управлением будет переезжать в другие автошколы структуры ДОСААФ в Беларуси и каждый желающий сможет обучиться на месте. Будь-то крупный город или маленький райцентр. Для этого нужно оставить заявку в областной структуре вашего региона.
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«Если бы мог, я бы подпрыгнул». Как сбылась мечта белоруса-колясочника, который хотел научиться водить машину
Новости Беларуси. Обучиться вождению и сесть за руль теперь могут люди с ограниченными возможностями в Бресте. Здесь появился спецавтомобиль с ручным управлением,...
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