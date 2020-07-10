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ДТП на Кальварийской в Минске: девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода, ее сбила машина
Источник материала: ОНТМинске: девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода, ее сбила машина" class="one-news__figure-img">
На улице Кальварийской в Минске автомобиль сбил девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода,
Водитель автомобиля «Рено» ехал по улице Кальварийской в направлении улицы Тимирязева и сбил девушку 2000 года рождения – она переходила проезжую часть улицы Кальварийской вне пешеходного перехода.
Девушка доставлена в больницу. Сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску работали на месте происшествия.
В ГАИ призывают пешеходов не рисковать своей жизнью и здоровьем и помнить о том, что проезжую часть нужно переходить исключительно в специально предусмотренных местах.
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На улице Кальварийской в Минске автомобиль сбил девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщается в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД...
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