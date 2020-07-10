ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ДТП на Кальварийской в Минске: девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода, ее сбила машина

10.07.2020 08:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ДТП на Кальварийской в Минске: девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода, ее сбила машинаМинске: девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода, ее сбила машина" class="one-news__figure-img">

На улице Кальварийской в Минске автомобиль сбил девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщается в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель автомобиля «Рено» ехал по улице Кальварийской в направлении улицы Тимирязева и сбил девушку 2000 года рождения – она переходила проезжую часть улицы Кальварийской вне пешеходного перехода. 

Девушка доставлена в больницу. Сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску работали на месте происшествия.

В ГАИ призывают пешеходов не рисковать своей жизнью и здоровьем и помнить о том, что проезжую часть нужно переходить исключительно в специально предусмотренных местах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Кальварийской в Минске автомобиль сбил девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщается в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Взрослые женщины заказывают стриптизера вместо игрушки». Откровения парня, который танцует стриптиз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика