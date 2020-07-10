Клубы дыма и огонь, крики ребенка о помощи… очевидцем такой страшной ситуации стал оршанец Алексей Василенок днем 27 июня в Смолевичах.

Алексей приехал в наш город в командировку по работе. В тот субботний полдень они с коллегами отдыхали у Смолевичского водохранилища.

– В какой-то момент услышал крики ребенка о помощи и увидел дым, – рассказывает Алексей. – Времени на раздумья не было. Когда подбежал к месту происшествия, увидел, что горит дом, а хозяйка сказала, что в доме находится ее супруг – инвалид, который не может ходить. Закрыв лицо, вошел в задымленное помещение и увидел на полу хозяина дома.

Времени ждать пожарных или присоединиться к «зевакам», которых, к слову, собралось вокруг дома немало, не было: решение было принято незамедлительно. Мужчина без промедления забежал в горящий дом и начал вытаскивать пострадавшего, потом на помощь пришел коллега и кто-то из местных жителей. Благодаря слаженным действиям и смелости Алексея удалось спасти человека! Безусловно, это по-настоящему геройский поступок. Однако Алексей считает, что на его месте так поступил бы каждый.

– Пострадавшего вынесли на улицу, убедились, что с ним все хорошо, а, увидев спасателей, ушли, чтобы не мешать их работе, – скромно говорит молодой человек. – Дома меня ждут супруга и двое детей. Им о случившемся я еще не рассказал, не хочу, чтобы волновались, однако, уверен, что на моем месте так поступил бы каждый.

Спасатели же от имени всего коллектива Смолевичвского РОЧС благодарят Алексея Василенка за проявленное мужество, к этим словам присоединяется и семья пострадавших в огне смолевичан.

Броситься на помощь людям в трудную минуту может только очень мужественный и хороший человек. О своем поступке Алексей Василенок говорит скромно: «Нельзя быть безразличными, особенно к чужому горю».

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора и Смолевичского РОЧС.