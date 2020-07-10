ЦТ по физике планируют пройти около 20 тыс. абитуриентов

Источник материала: Вороновская газета





Централизованное тестирование по физике сегодня планируют пройти около 20 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

ЦТ традиционно начнется в 11.00. На экзамен помимо пропуска, документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), а также ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета, разрешено принести калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.

Под запретом мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Кроме того, нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. За нарушение абитуриент будет удален из аудитории и не сможет в этом году сдать ЦТ по предмету даже в резервный день.

Следующее испытание — по истории Беларуси — пройдет 12 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.

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