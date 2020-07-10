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ЦТ по физике планируют пройти около 20 тыс. абитуриентов
10.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
ЦТ традиционно начнется в 11.00. На экзамен помимо пропуска, документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), а также ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета, разрешено принести калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.
Под запретом
Следующее испытание — по истории Беларуси — пройдет 12 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.
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