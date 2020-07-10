В Минске избрали первый состав Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси. В совокупности в него вошли 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года, представляющих все регионы страны и город Минск. Это молодые люди, которые, несомненно, хотят быть полезны обществу, имеют серьезную гражданскую позицию. От Минской области в совет при Национальном собрании Беларуси вошла главный специалист отдела экономики Смолевичского райисполкома Каролина Горощик.

Каролина – уроженка Смолевиччины, несколько лет работала в управлении по образованию, спорту и туризму райисполкома, параллельно преподавала информатику в нескольких школах района, затем возглавляла районный комитет ОО «БРСМ», являясь молодым лидером Смолевиччины.

Молодежный парламент при Национальном Собрании Республики Беларусь – это новая веха в формировании института молодежного парламентаризма в Беларуси. Так как молодежь является одним из приоритетов белорусской социально-экономической политики, молодежный парламентаризм может стать действенным механизмом в реализации различных инициатив.

Вначале июля прошло первое заседание Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси. В нем приняла участие Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Спикер обсудила с представителями Молодежного парламента текущую ситуацию в стране.

– Для меня огромная честь быть избранной в состав первого созыва Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. Стоять у истоков его создания, – поделилась Каролина Горощик. – Ведь именно первому созыву предстоит определить векторы своей деятельности и задать тон работы. Это уникальная возможность представлять интересы молодежи своего региона на республиканском уровне. В свою очередь связь между молодежью и парламентариями поможет формированию правовой и политической культуры, выработке новых подходов к решению проблем в молодежной среде, наращиванию кадрового потенциала и продвижению талантливой молодежи.

Одной из основных задач Молодежного парламента является развитие международного молодежного сотрудничества, в том числе участие в работе международных парламентских структур и их органов.

– На мой взгляд, международное молодежное сотрудничество сегодня – наиболее актуальное и перспективное направление государственной молодежной политики Республики Беларусь. Это стало определяющими факторами при выборе постоянной комиссии, в составе которой я и буду трудиться в дальнейшем, а именно – заместителем председателя комиссии по международному и региональному сотрудничеству, – рассказала Каролина Горощик. – Также хочется отметить, что международная деятельность молодежи – это значимый механизм в формировании позитивного имиджа Республики Беларусь на международной арене.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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На фото: главный специалист отдела экономики Смолевичского райисполкома Каролина Горощик.