Работу налоговых органов трудно переоценить. Ведь от того, насколько действенным будет контроль за соблюдением налогового законодательства, обеспечены поступления платежей в бюджет, зависит, как завтра будет жить наш город, район, область и страна в целом.

Нынешний профессиональный праздник для работников налоговых органов – особенный. Исполняется 30 лет с момента их создания в республике. С момента образования службой, совместно с другими органами государственного управления, было создано новое налоговое законодательство. Сегодня в структуру Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь входят 87 инспекции МНС, из них 7 – по областям и г. Минску, 80 – по районам, городам, районам в городах.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району за годы становления также претерпела ряд изменений, реформ и усовершенствований. Но благодаря слаженной работе коллектива профессионалов здесь успешно выполняется главная задача налоговой службы – обеспечение полного и своевременного поступления налогов и сборов в бюджет.

Сегодня на учете в Смолевичском районе состоит 4016 субъектов хозяйствования, из них 2068 юридических лиц и 1948 индивидуальных предпринимателей.

Как рассказала первый заместитель начальника ИМНС Республики Беларусь по Смолевичскому району Елена Алейник, за первое полугодие текущего года в бюджет района поступило 33154,1 тыс. рублей.

– Инспекцией в принудительном порядке взыскано 1786,6 тыс. рублей, в том числе за счет денежных средств на счетах дебиторов, – рассказала Елена Михайловна. – По итогам работы за первое полугодие 2020 года выполнен план доходной части консолидированного, республиканского и местного бюджетов, сокращено количество организаций, не осуществляющих деятельность свыше 36 месяцев подряд, до 2 плательщиков (0,1% в общем количестве состоящих на учете организаций).

Стоит отметить, что на территории Смолевичского района нет индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих свою деятельность свыше 36 месяцев подряд.

– Удельный вес субъектов хозяйствования, взаимодействующих с налоговыми органами в электронном виде, по состоянию на 1 июля текущего года составил 86 процентов, – отметила Елена Алейник. – На сегодняшний день задолженность прошлых лет действующих плательщиков района по налоговым платежам в бюджет снижена на 76 процентных пункта.

На учете в ИМНС по Смолевичскому району состоит 57808 плательщиков земельного налога и налога на недвижимость. Благодаря проведенным проверкам в отношении физлиц было доначислено налогов и сборов в бюджет на сумму свыше 31 тысячи рублей.

– Сейчас на учете в инспекции состоит 36 физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агроэкотуризма, 277 – осуществляющих ремесленническую деятельность, 207 – уплачивающих единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, 953 – являются плательщиками подоходного налога в фиксированных суммах, – рассказала Елена Михайловна.

Важным и основополагающим направлением работы налоговых органов сейчас является профилактика, мониторинги и разъяснительная работа.

– Для нас главное не доначислить и взыскать, а предупредить нарушение, – акцентировала внимание Елена Михайловна. – Во многом наша работа направлена на предупреждение и профилактику, чтобы не было нарушений. В этом году проведено меньше проверок, чем в прошлом, но ведется активная разъяснительная работа без применения экономических санкций.

Налоговая Смолевичского района открыта для всех граждан. Так, еженедельно по средам проводятся приемы граждан, по графику, размещенном на сайте налоговых органов, организовываются «прямые телефонные линии». Инспекция регулярно проводит разъяснительную работу с плательщиками, в том числе и через СМИ.

Но, как говорит начальник ИМНС по Смолевичскому району Игорь Гутник, основой службы являются люди, честно и добросовестно исполняющие долг перед государством, понимающие всю важность и ответственность возложенной на них работы.

У истоков создания налоговой службы в районе стояли Елена Алейник, Галина Филипович, Галина Лаптенок и Марина Ивашко.

Сохраняют традиции коллектива и делятся опытом с молодыми коллегами Марина Романюк, Олег Балачин, Наталья Герасина, Елена Асташонок, Светлана Волчик, Татьяна Евменчик, Жанна Хмель, Татьяна Грекович, Павел Жуковский, Татьяна Тарасевич и другие.

Не забывают в инспекции и своих ветеранов, людей, внесших свой вклад в становление и развитие налоговой в Смолевичах: Петр Залан, Светлана Готовцева, Эдуард Иванец, Наталья Цыбулько, Алла Синкевич, Елена Хмельницкая, Евгения Хмельницкая, Елена Филиппова, Василий Мороз, Наталья Шман, Наталья Наумчик, Светлана Ганец и другие.

Поддерживают славные традиции предшественников и молодые сотрудники, еоторые трудятся в инспекции. Так, за плодотворный труд Благодарность министра по налогам и сборам Республики Беларусь объявлена Зое Костюкевич, а Благодарность начальника ИМНС по Минской области – Ольге Тихоновой.

Главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок ИМНС по Смолевичскому району Зоя Костюкевич трудовую деятельность в налоговых органах начала в 2006 году.

Зоя Ивановна окончила Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «маркетинг», а нашла себя в инспекции по налогам и сборам и нисколько не жалеет о принятом решении.

Так, за прошлый год Зоя Костюкевич провела 83 результативные камеральные проверки, по результатам которых доначислено в бюджет налогов в сумме 847 тыс. рублей, что составляет 61 процент от общей суммы доначисленной по отделу.

– Пользуясь случаем, поздравляю коллег с профессиональным праздником и желаю всем здоровья, энергии и благополучия, – сказала Зоя Ивановна.

Также поздравления с Днем работников налоговых органов адресовал коллективу и начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району Игорь Гутник:

– Уважаемые коллеги, ветераны инспекции, поздравляю вас с профессиональным праздником! Хочу выразить слова благодарности каждому работнику инспекции района за труд, компетентность и добросовестность. Желаю вам, уважаемые коллеги и ветераны налоговых органов, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успеха на работе, а дома – семейного тепла. Хочу также поблагодарить всех законопослушных налогоплательщиков за их вклад в формирование бюджета, за их добросовестный труд на благо нашей страны.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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