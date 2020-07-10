Как сохранить любовь и преданность единожды выбранной профессии, отдавая ей все знания и преумноженный годами работы опыт, — об этом не понаслышке знает Елена Ероховец (на фото), бухгалтер Драчковского лесничества с 20-летним стажем.

Она, уроженка Могилевщины, на Смолевиччину вместе с родителями приехала в далеком 1986-м году, будучи шестиклассницей. Семья обосновалась в Драчково. Здесь Елена окончила школу, сюда же вернулась, получив профессию в Смиловичском техникуме.

О выборе профессии размышляла недолго, последовав примеру родителей.

— Я все детство находилась в окружении документов, бланков, бумаг и чисел, — вспоминает Елена Афанасьевна. — Папа работал главным экономистом в колхозе, мама — бухгалтер. Когда была маленькой, они часто брали меня с собой на работу. И мне нравилась царившая там атмосфера. Наверное, поэтому и пошла в бухгалтеры — с математикой у меня всегда было все в порядке.

Молодого специалиста пригласили на работу в Драчковское лесничество, и она согласилась.

— Было очень тяжело сразу, — рассказывает героиня, — и я бы никогда не подумала, что смогу задержаться здесь на 20 лет. Сейчас другое дело: пусть и работы хватает, но опыт берет свое.

Приступив к работе, Елена не забывала и о собственном развитии. Решила получить высшее образование и поступила в институт управления и предпринимательства, окончила его финансово-кредитный факультет заочно.

Сейчас она трудится на полторы ставки: плюс к основной работе, ведет бухгалтерию Драчковского питомника. А потому, говорит, скучать на работе некогда. Времени свободного почти не остается.

Вечера и выходные дни она посвящает семье и любимому внуку — семилетнему Кириллу.

С будущим мужем — Леонидом — Елена познакомилась в Драчково. Здесь молодожены основали, как говорят, новую ячейку общества. Родили и воспитали двух сыновей. Совсем скоро, 28-го июля, супруги отметят жемчужную свадьбу — 30-летие совместной жизни.

Секрет «рабочего долгожительства», по словам Елены, прост: нужно любить дело, которым занимаешься, и еще найти на родной земле свое счастье, выйти замуж и родить детей. Тогда и уезжать никуда не захочется и станет ясно, что работать там, где живешь и жить там, где работаешь, — несомненный плюс. Ведь время, которое приходится тратить на дорогу до работы, — минимальное. А каждая сэкономленная минутка дает возможность побыть с любимыми людьми.

Цену времени Елена Афанасьевна знает, а потому, закончив автошколу, села за руль автомобиля.

— Водить очень люблю, — признается женщина, — машина позволяет быть более самостоятельной, независимой и здорово помогает в ситуации, когда нужно куда-то успеть.

20 лет работы, считает моя собеседница, — не срок. Время летит незаметно. Будто не два десятка прошло, а всего несколько месяцев. И есть силы и желание работать, расти и развиваться. И на заслуженный отдых, говорит Елена Афанасьевна, хотела бы уйти именно с этого места работы, из Драчковского лесничества, ставшего за два десятилетия родным.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.