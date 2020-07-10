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Дмитрий Воронюк: белорусские студотряды вносят вклад в развитие независимой Беларуси

10.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дмитрий Воронюк: белорусские студотряды вносят вклад в развитие независимой Беларуси

Белорусские студенческие отряды вносят вклад в развитие независимой Беларуси, заявил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

«Трудовое молодежное движение всегда славилось своими традициями. И одна из них наравне с работой в команде, студотрядовской дружбой, братством, проверенными временем, — созидание во имя родной страны. Национальная библиотека Беларуси, «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена», Дворец Независимости, новое здание Музея истории ВОВ, комплекс «Студенческая деревня» в Минске, строительство и реконструкция дорог, молочно-товарных ферм, школ и больниц, спортивных комплексов и жилых домов по всей республике — это лишь небольшой перечень того, куда уже внесли свой вклад бойцы белорусских студенческих отрядов», — сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, широкое привлечение молодых людей к решению производственных задач — залог и надежная основа поступательного развития отечественной экономики и любой отрасли. «Знаковыми объектами для студотрядов в этом году стали всебелоруская стройка «Город молодости» в Островце, строительство общеобразовательных средних школ в Барановичах и Гомеле, реконструкция комплекса зданий Городской клинической больницы №3 в Гродно, братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. В центре внимания бойцов ССО — новые поликлиники в Солигорске, Могилеве и многие другие объекты», — отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

В этом году Республиканский штаб студенческих отрядов впервые реализует масштабный трудовой производственный проект «Атлант-2020». «Этим летом в нем примут участие около 800 ребят со всей Беларуси, уже сегодня трудятся 480. Ребята работают на «Атланте» слесарями-сборщиками бытовой техники и выполняют базовые технологические операции по ее сборке. За каждым бойцом студотряда закреплен опытный наставник», — рассказал Дмитрий Воронюк.

Первый секретарь ЦК БРСМ подчеркнул, что студотрядовское движение — не только возрожденная прежде всего для студентов и учащейся молодежи в Беларуси традиция. Это первые трудовые навыки и возможность самостоятельного заработка, а также командная работа на общий результат. «Благодаря личному вниманию главы государства наша страна стала пионером на постсоветском пространстве в поддержке студотрядовского движения на государственном уровне. С 2005 года в суверенной Беларуси возобновилась традиция молодежных строек, а господдержка позволила расширить сферы деятельности студенческих отрядов, улучшить их медицинское обслуживание, создать условия для стимулирования нанимателей», — добавил он.

Запись в студотряды продолжается. Подать заявку для работы в третьем трудовом семестре можно онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам! и #БСО. В этом году для работы студенческих отрядов забронировано около 30 тыс. рабочих мест.

https://www.belta.by

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Белорусские студенческие отряды вносят вклад в развитие независимой Беларуси, заявил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики...
 
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