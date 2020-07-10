На Кальварийской Renault сбил девушку, которая шла вне перехода

Источник материала: Tut.by

Девушка попала под колеса автомобиля на столичной улице Кальварийской, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



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Происшествие случилось вечером 9 июля. По предварительной информации, водитель Renault ехал со стороны улицы Мельникайте в направлении улицы Тимирязева и сбил 20-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.