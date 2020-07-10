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«Смарт ТВ» от МТС – новая линейка услуг с выгодными бонусами

10.07.2020 10:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Смарт ТВ» от МТС – новая линейка услуг с выгодными бонусами

МТС запускает новую линейку услуг в сервисе «МТС ТВ». Абоненты «Смарт ТВ» и «Смарт ТВ Плюс» получают доступ к популярным телеканалам, а также скидку на тарифный план «Безлимитище+» и ТВ-приставку.

«Смарт ТВ» – услуга IP-телевидения, включающая более 85 телеканалов. Кроме того, пользователи этой услуги могут купить ТВ-приставку за 35 рублей.

«Смарт ТВ Плюс» – это более 120 телеканалов: спорт, кино, новости, развлечения. Подписчики также получают 100% скидку в течение месяца на абонплату в онлайн-кинотеатре «Кино и сериалы START». Специальная цена на ТВ-приставку – 25 рублей.

Смотреть любимые телешоу с услугами «Смарт ТВ» и «Смарт ТВ Плюс» можно по одной подписке и на 7 устройствах одновременно (компьютерах, планшетах, смартфонах и др.).

Также при подключении на «Смарт ТВ» или «Смарт ТВ Плюс» абоненты могут оформить до трех SIM-карт с тарифным планом «Безлимитище+» на условиях акционной абонентской платы – 17,25 рубля в месяц.

При подключении на «Смарт ТВ» первые два месяца стоимость подписки составляет 7,50 рубля в месяц, далее – 10,50 рубля в месяц. Стоимость подписки на «Смарт ТВ Плюс» – 10 рублей и 12,90 рубля в месяц соответственно.

Для подключения услуги «Смарт ТВ» необходимо отправить USSD-запрос на номер *678#, «Смарт ТВ Плюс» – *879#.

Подробнее об услугах читайте здесь.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

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МТС запускает новую линейку услуг в сервисе «МТС ТВ». Абоненты «Смарт ТВ» и «Смарт ТВ Плюс» получают доступ к популярным телеканалам, а также скидку на тарифный...
 
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