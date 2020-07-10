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«Говорю детям, что они мерзкие». Комичный флешмоб: люди максимально скучно описывают свою работу

10.07.2020 10:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Нет времени объяснять: просто пользователь Twitter'a под ником Козуля (@vkozulya) предложил людям максимально скучно описать, где они работают. И для примера написал, что «печатает чеки» (продавец, видимо). Козуле ответило огромное количество человек, образовав, несмотря на нарочито унылую суть задания, крайне забавный и неожиданно приятный тред. Лучшее из него – перед вами! И попробуйте угадать, чем все эти люди занимаются.

 

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