«Говорю детям, что они мерзкие». Комичный флешмоб: люди максимально скучно описывают свою работу

Источник материала: KYKY

Нет времени объяснять: просто пользователь Twitter'a под ником Козуля (@vkozulya) предложил людям максимально скучно описать, где они работают. И для примера написал, что «печатает чеки» (продавец, видимо). Козуле ответило огромное количество человек, образовав, несмотря на нарочито унылую суть задания, крайне забавный и неожиданно приятный тред. Лучшее из него – перед вами! И попробуйте угадать, чем все эти люди занимаются.

Максимально скучно опишите свою работу.



Я печатаю чеки.



(на самом деле это очень весело) — Козуля (@vkozulya) July 9, 2020

Ору на детей и кидаю в них мелом. Ставлю двойки. — Кош (@kosh_chernish) July 9, 2020

скидываю ссылки на зум — Bu (@olga_burasova) July 9, 2020

Рассказываю о себе незнакомым людям — Александр Долгополов (@sankldive) July 9, 2020

Проверяю, что один столбик в экселе совпадает с другим столбиком в экселе — Второй гусь (@mariannadavt) July 9, 2020

Мою попу другому человеку. — 水野芽瑠香 (@MizunoMeruka) July 9, 2020

хочу делать людям красиво, а делаю говно — Извините, я не очень (@gaikin_bloknot) July 9, 2020

Прошу деняк — Nikita Strashilin (@skaipnik) July 9, 2020