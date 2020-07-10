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Члены Совета Республики проведут приёмы граждан в Ружанском районе и Бобруйске

10.07.2020 08:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Члены Совета Республики проведут приёмы граждан в Ружанском районе и Бобруйске

Многие проблемы, с которыми люди обращаются к представителям власти, можно решить оперативно. Некоторые требуют детальной проработки. Для этого члены Совета Республики продолжают приёмы граждан и встречи с коллективами предприятий.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков сегодня посетит Ружанский район, встретится с коллективом предприятия «Ружаны-агро». А председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведёт приём людей в Бобруйске. В случае невозможности явиться на встречу лично, можно задать вопросы по телефону.

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Многие проблемы, с которыми люди обращаются к представителям власти, можно решить оперативно. Некоторые требуют детальной проработки. Для этого члены Совета...
 
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