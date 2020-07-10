Ученые обнаружили, что атмосфера Земли «звенит» как колокол

Источник материала: Tut.by

Ученые из Университета Киото и Университета Гавайи в Маноа обнаружили, что атмосфера Земли «звенит» как колокол. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Journal of Atmospheric Sciences .



Схема резонирующих волн с областями низкого (синего) и высокого (красного) давления, движущихся на восток. Источник: Sakazaki & Hamiltons, J. Atmos. Sci.

Подобно тому, как Луна влияет на моря нашей планеты, способствуя появлению приливов, она также воздействует на нашу атмосферу вместе с Солнцем, создавая крупномасштабные волны атмосферного давления, охватывающие земной шар и путешествующие вокруг экватора.

Причем одни из них движутся с востока на запад, другие — с запада на восток, а некоторые разгоняются с невероятной скоростью 1080 км/ч.

Теорию о «небесных волнах» выдвигали еще в начале XIX века. Дальнейшие исследования привели к детальным предсказаниям о частотах волн, которые должны присутствовать в атмосфере.

Ранее ученые изучали локализованные пространства и ограниченные временные масштабы, что позволило обнаруживать небесные волны шириной от 1000 до 10000 км с частотой возникновения в несколько часов. Но недавно появившиеся данные дали гораздо более широкое представление об этом явлении.

Набор данных ERA5, выпущенный Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), предоставляет ежечасные оценки многих глобальных климатических явлений атмосферы, суши и океана в течение пяти дней. Он также содержит массу повторно проанализированных исторических наблюдений этих данных — вплоть до 1979 года.

Это и позволило изучить данные об атмосферном давлении за 38 лет, включая небесные волны с частотами от 2 часов до 2 дней и протяженностью более 5000 км.

Исследование позволило ученым прийти к выводу, что когда волны движутся по воздуху на нужной высоте и скорости, они могут гармонировать с атмосферой, создавая резонанс. Это позволяет волнам формировать паттерн, достаточно устойчивый, чтобы вибрировать по всей атмосфере Земли подобно звуковым волнам от колокола.

Теперь ученые продолжат свои наблюдения, чтобы понять, как действуют процессы, которые запускают или заглушают волны.