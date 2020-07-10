ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

5 косметических средств, которые нельзя никому одалживать

10.07.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

5 косметических средств, которые нельзя никому одалживать

Вряд ли кто-нибудь одалживал кому-то свою зубную щётку. Но можно ли одолжить или позаимствовать другое, например, косметику? Cosmo.ru перечислил те ситуации, когда человеку стоит не стоит этого делать.

1. Тушь для ресниц

Слизистая глаза – это самая уязвимая часть человеческого организма для входа бактерий. К сожалению, глаза не обладают мощной защитной функцией, как кожа. Поэтому заболеть конъюнк­тивитом будет не сложно.

2. Кисть для лица

Мягкие кисти, которые обычно хранятся в ванной комнате с повышенной влажностью, - это идеальная среда для размножения бактерий и микробов. Они могут вызвать различные воспаления и высыпания на коже лица. Хорошенько подумайте, прежде чем одалживать кисть для макияжа у кого-то. Может быть, лучше потерпеть и один день побыть без пудры. 

3. Косметика в баночках

Скорее всего вы сами далеко не всегда моете руки перед тем, как достать крем из баночки, не говоря уже о других людях. А, между прочим, вы рискуете заполучить высыпания на коже. Если вы живёте не одна, то попробуйте приобрести крем с помпой. Только в таком случае вы сможете использовать один крем на двоих. 

4. Помада и блеск

Кожа губ очень чувствительна, быстро пересыхает и часто трескается. Это значит, что губы становятся уязвимы к любым инфекциям, в том числе к герпесу. помните об этом, когда берёте в руки чужую помаду, даже подруги. Если у неё нет ни малейших признаков высыпаний, это вовсе не значит, что она не является носителем инфекции.

5. Линзы

Линза принимает форму глаз человека после первого же использования. Поэтому, надев чужие линзы, у вас может возникнуть дискомфорт и воспаление.

фото: eko-sfera.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вряд ли кто-нибудь одалживал кому-то свою зубную щётку. Но можно ли одолжить или позаимствовать другое, например, косметику? Cosmo.ru перечислил те ситуации, когда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит с организмом и телом, если бегать каждый день?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика