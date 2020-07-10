5 косметических средств, которые нельзя никому одалживать

Источник материала: ОНТ

Вряд ли кто-нибудь одалживал кому-то свою зубную щётку. Но можно ли одолжить или позаимствовать другое, например, косметику? Cosmo.ru перечислил те ситуации, когда человеку стоит не стоит этого делать.

1. Тушь для ресниц

Слизистая глаза – это самая уязвимая часть человеческого организма для входа бактерий. К сожалению, глаза не обладают мощной защитной функцией, как кожа. Поэтому заболеть конъюнк­тивитом будет не сложно.

2. Кисть для лица

Мягкие кисти, которые обычно хранятся в ванной комнате с повышенной влажностью, - это идеальная среда для размножения бактерий и микробов. Они могут вызвать различные воспаления и высыпания на коже лица. Хорошенько подумайте, прежде чем одалживать кисть для макияжа у кого-то. Может быть, лучше потерпеть и один день побыть без пудры.

3. Косметика в баночках

Скорее всего вы сами далеко не всегда моете руки перед тем, как достать крем из баночки, не говоря уже о других людях. А, между прочим, вы рискуете заполучить высыпания на коже. Если вы живёте не одна, то попробуйте приобрести крем с помпой. Только в таком случае вы сможете использовать один крем на двоих.

4. Помада и блеск

Кожа губ очень чувствительна, быстро пересыхает и часто трескается. Это значит, что губы становятся уязвимы к любым инфекциям, в том числе к герпесу. помните об этом, когда берёте в руки чужую помаду, даже подруги. Если у неё нет ни малейших признаков высыпаний, это вовсе не значит, что она не является носителем инфекции.

5. Линзы

Линза принимает форму глаз человека после первого же использования. Поэтому, надев чужие линзы, у вас может возникнуть дискомфорт и воспаление.

фото: eko-sfera.ru

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