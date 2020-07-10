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ОАЦ: сейчас рейтинг Лукашенко составляет 76%, но будет больше
Источник материала: БДГ
По информации политического обозревателя БТ Андрея Кривошеева, согласно «свежей социологии», рейтинг Александра Лукашенко уже сейчас составляет 75%.
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«По оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников, к концу июня 2020 года уровень доверия главе государства достиг 76 процентов», - говорится в анализе.
По словам Кривошеева, документ был показан на встрече с сотрудниками государственных СМИ.
«Это было круто, даже для нашей откровенной политической реальности. За то мы систему и ценим», - восторгается обозреватель.
Как пишет глава провластного союза журналистов Кривошеев, разговор с президентом на встрече со СМИ был откровенным. Что касается цифры 3%, то, по распоряжению Лукашенко, журналистам и политологам был выдан «документ, реально описывающий ситуацию в Беларуси. В том варианте, в котором его получает пока только Первый».
В документе глава Оперативно-аналитического центра при президенте Андрей Павлюченко со ссылкой на неназванных экспертов приводит следующие цифры: в марте якобы рейтинг Лукашенко упал до 60%, но в конце июня уровень доверия к Лукашенко якобы достиг 76%.
Ближе к выборам, по данным Павлюченко, данная цифра может вырасти до 80%, тогда как совокупный рейтинг других участников избирательной кампании не превышает 16%.
В то же время, данные социологического исследования, проводившегося в марте-апреле Институт социологии Национальной академии наук, рейтинг Лукашенко на то время составлял в Минске 24%. Доверие ЦИК высказали всего 11% опрошенных. Об этом
Напомним, 9 июля со ссылкой на российский телеграм-канал @banksta БЕЛТА
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По информации политического обозревателя БТ Андрея Кривошеева, согласно «свежей социологии», рейтинг Александра Лукашенко уже сейчас составляет 75%.
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