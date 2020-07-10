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Как белорусские спортсмены готовятся к Олимпиаде? Анонс фильма «Окрылённый спорт: седьмая высота»

10.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Покоренные олимпы и сложный путь к победам. Каких результатов достигли белорусские атлеты и как сегодня выглядит страна на международной арене?

Как белорусские спортсмены готовятся к Олимпиаде? Анонс фильма «Окрылённый спорт: седьмая высота»

Новые спортивные комплексы и сооружения, проведение соревнований мирового уровня. 

Как белорусские спортсмены готовятся к Олимпиаде? Анонс фильма «Окрылённый спорт: седьмая высота»

Белорусский спорт за 26 лет. Вспомним наши громкие победы, тернистый путь к ним, новые олимпийские надежды страны и как наши спортсмены готовятся к покорению очередной высоты — своей седьмой летней Олимпиады.  

«Окрыленный спорт: седьмая высота». 10 июля в 20:30 на СТВ.  

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Новости Беларуси. Покоренные олимпы и сложный путь к победам. Каких результатов достигли белорусские атлеты и как сегодня выглядит страна на международной арене? ...
 
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