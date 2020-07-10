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Нацбанк вынес на обсуждение законопроект о возмещении банковских вкладов физлиц
Источник материала: Myfin
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов», предусматривающий корректировку Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 года № 369-З «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц».
В Нацбанке отметили, что предметом правового регулирования проекта Закона являются общественные отношения в рамках функционирования системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) физических лиц.
Проектом Закона предлагается:
Что это значит?
Как считают в Нацбанке, реализация положений проекта Закона позволит повысить уровень правовой защиты вкладчиков, включая физических лиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, улучшить качество обслуживания вкладчиков, обеспечить стабильное финансирование резерва Агентства, повысить эффективность функционирования системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) физических лиц и устойчивость банковского сектора.
Организатор общественного обсуждения – Национальный банк Республики Беларусь.
Замечания и предложения могут быть высказаны в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 июля 2020 года.
Источник: Myfin.by
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Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает изменения в правовом регулировании гарантированного...
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