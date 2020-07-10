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Нацбанк вынес на обсуждение законопроект о возмещении банковских вкладов физлиц

10.07.2020 12:02 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов», предусматривающий корректировку Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 года № 369-З «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц».

В Нацбанке отметили, что предметом правового регулирования проекта Закона являются общественные отношения в рамках функционирования системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) физических лиц.

Проектом Закона предлагается:

  • ввести гарантированное возмещение денежных средств, размещенных индивидуальными предпринимателями на счетах и (или) во вклады (депозиты) в банках (далее – банковские вклады (депозиты) с установлением для данной новой категории вкладчиков ограничения по сумме возмещения;
  • сократить с одного месяца до 7 дней (с даты подачи заявления о выплате возмещения) срок выплаты возмещения банковских вкладов (депозитов) по заявлениям, не требующим дополнительного изучения (при необходимости дополнительного изучения заявления о выплате возмещения сохраняется срок до одного месяца);
  • предоставить физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, возможность выбора способа выплаты возмещения (наличными денежными средствами в банке-поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в заявлении текущий (расчетный) банковский счет физического лица в банке Республики Беларусь);
  • увеличить с двух до пяти лет продолжительность времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада (депозита);
  • перейти к системе дифференцированных взносов банков в резерв государственного учреждения «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» (далее – Агентство), в соответствии с которой величина взносов банков будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности;
  • расширить возможности для инвестирования временно свободных денежных средств Агентства.

Что это значит?

Как считают в Нацбанке, реализация положений проекта Закона позволит повысить уровень правовой защиты вкладчиков, включая физических лиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, улучшить качество обслуживания вкладчиков, обеспечить стабильное финансирование резерва Агентства, повысить эффективность функционирования системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) физических лиц и устойчивость банковского сектора.

Организатор общественного обсуждения – Национальный банк Республики Беларусь.

Замечания и предложения могут быть высказаны в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 июля 2020 года.

Источник: Myfin.by
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Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает изменения в правовом регулировании гарантированного...
 
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