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Аргентинцы устроили митинги против карантинных мер

10.07.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Аргентины. Уставшие от карантинных мер жители Аргентины вышли на акции протеста. Самый масштабный митинг прошёл в Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители столицы находятся на карантине уже более 4 месяцев, однако уровень заболеваемости COVID-19 продолжает расти. Если в других регионах бизнес постепенно восстанавливается, в Буэнос-Айресе после недолгого периода послаблений большинству предпринимателей снова запретили работать.

Аргентинцы устроили митинги против карантинных мер

Недовольные граждане осуждали действия властей и требовали смягчения ограничений. В целом митинги проходили мирно. Нападению со стороны активистов подверглись лишь несколько журналистов.

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Новости Аргентины. Уставшие от карантинных мер жители Аргентины вышли на акции протеста. Самый масштабный митинг прошёл в Буэнос-Айресе, сообщили в программе...
 
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