Аргентинцы устроили митинги против карантинных мер

Источник материала: СТВ

Новости Аргентины. Уставшие от карантинных мер жители Аргентины вышли на акции протеста. Самый масштабный митинг прошёл в Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители столицы находятся на карантине уже более 4 месяцев, однако уровень заболеваемости COVID-19 продолжает расти. Если в других регионах бизнес постепенно восстанавливается, в Буэнос-Айресе после недолгого периода послаблений большинству предпринимателей снова запретили работать.





Недовольные граждане осуждали действия властей и требовали смягчения ограничений. В целом митинги проходили мирно. Нападению со стороны активистов подверглись лишь несколько журналистов.