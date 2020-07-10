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Вышли на свободу двое задержанных по «делу Тихановского». У самого Тихановского - проблемы в камере
10.07.2020 12:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: spring96.org
9 июля из СИЗО-1 на улице Володарского в Минске были отпущены Василий Бобровский и Владимир Наумик.
Как сообщает
Василий Бобровский был задержан 29 мая в Гродно во время избирательного пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в gрезиденты Светланы Тихановской. Тогда сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала ”Страна для жизни" Сергей Тихановский и еще, как минимум 15 граждан, принимавших участие в данном пикете. Владимира Наумика, члена инициативной группы Светланы Тихановской, задержали 31 мая. 8 июня семерым участникам мероприятия, в том числе Василию Бобровскому и Владимиру Наумику, было предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях (часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса Беларуси).
9 мая правозащитное сообщество Беларуси признало их политическими заключенными и потребовало немедленного освобождения всех обвиняемых по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Позже международная правозащитная организация Amnesty International признала белорусских политзаключенных узниками совести.
Что касается самого Сергея Тихановского, то его жалобы на помещение в карцер были отклонены судом (в карцер Тихановского помещали 13 июня, потом время его нахождения там продлили до 26 июня).
Адвокат блогера Наталья Мацкевич сообщила, что Сергей держится стойко, состояние его здоровья удовлетворительное, пишет
Адвокат блогера заявил, что любые измышления подобного рода являются неправдой. Он также считает, что эта ложная информация может серьезно навредить Тихановскому и ставит его в уязвимое положение. Мацкевич информировал начальника СИЗО о ситуации и просил урегулировать ее. Адвокат также заявил, что к преступному миру никто обращаться не собирается.
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9 июля из СИЗО-1 на улице Володарского в Минске были отпущены Василий Бобровский и Владимир Наумик.
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