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Перуанский Хатико. Пёс больше недели ждёт хозяина возле больницы
Источник материала: СТВ
Новости Перу. Трогательная история из Лимы, напоминающая сюжет известного фильма «Хатико». Верный друг уже больше недели не отходит от забора больницы, ожидая своего хозяина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О судьбе хозяина пса, к сожалению, ничего неизвестно. Не исключено, что в ближайшее время четвероногого возьмут в новую семью.
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Новости Перу. Трогательная история из Лимы, напоминающая сюжет известного фильма «Хатико». Верный друг уже больше недели не отходит от забора больницы, ожидая...
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