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Что вы помните из уроков физики? Пройдите наш непростой тест
Источник материала: Tut.by
Сезон сдачи централизованного тестирования продолжается, сейчас очередь физики. Сдаете ли вы этот предмет сегодня, окончили ли школу уже давно — в любом случае будет интересно проверить свои знания. 42.TUT.BY приготовил непростой тест по физике.
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Централизованное тестирование продолжается, и мы приготовили для вас очередное испытание.
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