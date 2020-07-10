Что вы помните из уроков физики? Пройдите наш непростой тест

Источник материала: Tut.by

Сезон сдачи централизованного тестирования продолжается, сейчас очередь физики. Сдаете ли вы этот предмет сегодня, окончили ли школу уже давно — в любом случае будет интересно проверить свои знания. 42.TUT.BY приготовил непростой тест по физике.