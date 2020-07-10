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Что вы помните из уроков физики? Пройдите наш непростой тест

10.07.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сезон сдачи централизованного тестирования продолжается, сейчас очередь физики. Сдаете ли вы этот предмет сегодня, окончили ли школу уже давно — в любом случае будет интересно проверить свои знания. 42.TUT.BY приготовил непростой тест по физике.

 
 
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Централизованное тестирование продолжается, и мы приготовили для вас очередное испытание.
 
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