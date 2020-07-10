ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Реконструкция Нотр-Дама: волонтеры настаивают, что лучше восстанавливать крышу вручную

10.07.2020 11:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Реконструкция Нотр-Дама: волонтеры настаивают, что лучше восстанавливать крышу вручную

Волонтёры всего мира объединились, чтобы доказать: экономически и технически целесообразно вручную восстановить конструкцию крыши собора Парижской богоматери в традициях, которые действовали много веков тому назад.  

Это решение стало бы также наиболее экологичным из всех возможных. Также средневековые каркасы не уступают по прочности – ведь те, что были созданы для Собора, простояли 8 веков. И стояли бы, если бы не пожар. Чего не скажешь о бетонных конструкциях, время эксплуатации которых исчисляется десятками лет.. Менее чем за неделю 25 профессиональных плотников уже построили одну из секций нефа Нотр-Дама. Таких секций – 25. Волонтеры утверждают, что справились бы с восстановлением крыши в реальные сроки. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтёры всего мира объединились, чтобы доказать: экономически и технически целесообразно вручную восстановить конструкцию крыши собора Парижской богоматери в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гипертонический криз или паническая атака? Врач объясняет, как разобраться с симптомами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика