Реконструкция Нотр-Дама: волонтеры настаивают, что лучше восстанавливать крышу вручную

Источник материала: ОНТ

Волонтёры всего мира объединились, чтобы доказать: экономически и технически целесообразно вручную восстановить конструкцию крыши собора Парижской богоматери в традициях, которые действовали много веков тому назад.

Это решение стало бы также наиболее экологичным из всех возможных. Также средневековые каркасы не уступают по прочности – ведь те, что были созданы для Собора, простояли 8 веков. И стояли бы, если бы не пожар. Чего не скажешь о бетонных конструкциях, время эксплуатации которых исчисляется десятками лет.. Менее чем за неделю 25 профессиональных плотников уже построили одну из секций нефа Нотр-Дама. Таких секций – 25. Волонтеры утверждают, что справились бы с восстановлением крыши в реальные сроки.

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