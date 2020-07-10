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Из-за засухи в Греции вновь полыхают леса
Источник материала: ОНТ
Из-за засушливого лета Грецию снова терзают лесные пожары. Особенно сильно заполыхало близ Коринфа.
Распространению огня способствовал сильный ветер. Пожарная служба сообщила, что на борьбу с огнём направлены более 80 спасателей, два самолёта и один вертолёт. Из расположенного неподалёку летнего лагеря эвакуированы четыре сотни детей. Напомним, в 2018 году к северо-востоку от Афин в приморском посёлке Мати в пожарах погибли боле ста человек.
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Из-за засушливого лета Грецию снова терзают лесные пожары. Особенно сильно заполыхало близ Коринфа. Распространению огня способствовал сильный ветер. Пожарная...
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