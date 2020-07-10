Из-за засухи в Греции вновь полыхают леса

Источник материала: ОНТ

Из-за засушливого лета Грецию снова терзают лесные пожары. Особенно сильно заполыхало близ Коринфа.

Распространению огня способствовал сильный ветер. Пожарная служба сообщила, что на борьбу с огнём направлены более 80 спасателей, два самолёта и один вертолёт. Из расположенного неподалёку летнего лагеря эвакуированы четыре сотни детей. Напомним, в 2018 году к северо-востоку от Афин в приморском посёлке Мати в пожарах погибли боле ста человек.

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