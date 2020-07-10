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Автопарку Барановичей выдано предупреждение за отказ заключить договор на услуги пассажирского терминала

10.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение ОАО "Автобусный парк г.Барановичи" за отказ заключить договор на оказание услуг пассажирского терминала, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Автопарку Барановичей выдано предупреждение за отказ заключить договор на услуги пассажирского терминала

Один из видов деятельности ОАО - работа терминалов. Министерство во время антимонопольного расследования установило, что автобусный парк Барановичей отказал УП "Минсктранс" в заключении договора на оказание услуг пассажирского терминала для выполнения международных автомобильных перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении по маршруту Минск - Варшава и Варшава - Минск с остановочным пунктом на автовокзале.

В действиях ОАО были обнаружены признаки нарушения закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". МАРТ выдало предупреждение автобусному парку. Открытому акционерному обществу указано на необходимость пересмотреть с учетом требований антимонопольного законодательства принятое решение об отказе от заключения договора.

 
Теги: Минск
 
 
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  Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение ОАО "Автобусный парк г.Барановичи" за отказ заключить договор на оказание услуг...
 
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