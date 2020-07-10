Началось производство первого кроссовера Aston Martin - DBX

Источник материала: Tut.by

На новом заводе Aston Martin в Сейнт-Атане на юге Уэльса стартовал серийный выпуск модели DBX — первого «паркетника» в истории известной британской марки. Первый экземпляр кроссовера, окрашенный в цвет Stirling Green, покинул ворота предприятия в минувшую среду.





Валлийское предприятие фирмы стало второй сборочной площадкой компании наряду с заводом в Гейдоне, где Aston Martin собирает спорткары. Новый завод располагается на бывшей базе Королевских ВВС Великобритании — участок площадью около 36 гектаров был выкуплен Aston Martin у министерства обороны в 2016 году.





Строительство предприятия заняло меньше трех лет — производство для выпуска автомобилей разместилось в трех переоборудованных ангарах, также были возведены зоны приема гостей и сотрудников, административные и управленческие офисы и ресторан для работников.





В Aston Martin рассчитывают, что 550-сильный DBX в ближайшем будущем составит как минимум половину всех продаж бренда — к настоящему времени компания собрала более двух тысяч заказов на кроссовер (мощности завода в Сейнт-Атане рассчитаны на выпуск до 4 тысяч машин в год). Поставки кроссоверов Aston Martin клиентам начнутся уже в июле.