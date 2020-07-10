ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Началось производство первого кроссовера Aston Martin - DBX

10.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На новом заводе Aston Martin в Сейнт-Атане на юге Уэльса стартовал серийный выпуск модели DBX — первого «паркетника» в истории известной британской марки. Первый экземпляр кроссовера, окрашенный в цвет Stirling Green, покинул ворота предприятия в минувшую среду.


Валлийское предприятие фирмы стало второй сборочной площадкой компании наряду с заводом в Гейдоне, где Aston Martin собирает спорткары. Новый завод располагается на бывшей базе Королевских ВВС Великобритании — участок площадью около 36 гектаров был выкуплен Aston Martin у министерства обороны в 2016 году.


Строительство предприятия заняло меньше трех лет — производство для выпуска автомобилей разместилось в трех переоборудованных ангарах, также были возведены зоны приема гостей и сотрудников, административные и управленческие офисы и ресторан для работников.


В Aston Martin рассчитывают, что 550-сильный DBX в ближайшем будущем составит как минимум половину всех продаж бренда — к настоящему времени компания собрала более двух тысяч заказов на кроссовер (мощности завода в Сейнт-Атане рассчитаны на выпуск до 4 тысяч машин в год). Поставки кроссоверов Aston Martin клиентам начнутся уже в июле.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На новом заводе Aston Martin в Сейнт-Атане на юге Уэльса стартовал серийный выпуск модели DBX - первого «паркетника» в истории известной британской марки.
 
Новости дня
Новости разные
 
9 июля в Кобринском районе произошло два пожара. Горели квартира и кирпичный дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика