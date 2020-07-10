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В Сети опубликовали сертификат ИТ-курсов на имя Виктории Лукашенко. Так зовут внучку президента

10.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неделю назад, 2 июля, директор группы компаний BelHard Игорь Мамоненко опубликовал в группе «ИТ-страна» в Facebook фото сертификатов, которые получают выпускники курса по интернет-маркетингу в «Академии BelHard». И первый сертификат, лежащий сверху, оказался выдан на имя Виктории Викторовны Лукашенко — так зовут старшую внучку Александра Лукашенко.


Скриншот из группы «ИТ-страна» / Facebook

«Мы не можем напрямую задавать такого рода вопросы, это не совсем корректно но, по нашим внутренним источникам, это действительно внучка Александра Григорьевича Лукашенко, дочь его старшего сына Виктора», — рассказала dev.by директор ИТ-академии Belhard Надежда Самусик.

Надежда также добавила, что по окончании курса она «получила обратную связь от преподавателя: девочка очень способная, схватывала все на лету. Явно в маркетинге у нее есть потенциал для роста и развития».

Правда, в разговоре с dev.by преподаватель курса интернет-маркетинга, Head Of Digital Marketing TDI Group, Евгений Кудравец отметил, что не уверен, что «гипотеза правильная»: «Это обычная студентка, которая приходила на занятия, вела активные дискуссии, делала домашнее задание».

Виктория Лукашенко — дочь Виктора Лукашенко, старшего сына белорусского президента. У нее есть братья Александр и Ярослав, а также сестра Валерия. В 2016 году Виктория окончила столичную гимназию № 16, а затем поступила на факультет международных отношений БГУ на платное отделение.


Виктория в 2016 году. Фото из личного архива Виктории Лукашенко

На ФМО Виктория Лукашенко выбрала «мировую экономику». Это одна из самых востребованных специальностей в БГУ: проходной балл на бюджет по ней составил 361 балл, на платную форму обучения — 249 баллов. Она окончила вуз в 2020 году.

В детстве старшая внучка президента снималась в кино. В 2008 году вместе с Филиппом Киркоровым она сыграла в белорусской комедии «На спине у черного кота», в 2010 году — в российском сериале «Гадание при свечах».

 
 
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Глава Belhard Игорь Мамоненко опубликовал в Facebook фото сертификатов, которые выдают выпускникам курса по интернет-маркетингу в ИТ-академии компании. И первый...
 
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