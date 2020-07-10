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В Сети опубликовали сертификат ИТ-курсов на имя Виктории Лукашенко. Так зовут внучку президента
Источник материала: Tut.by
Неделю назад, 2 июля, директор группы компаний BelHard Игорь Мамоненко
«Мы не можем напрямую задавать такого рода вопросы, это не совсем корректно но, по нашим внутренним источникам, это действительно внучка Александра Григорьевича Лукашенко, дочь его старшего сына Виктора», — рассказала
Надежда также добавила, что по окончании курса она «получила обратную связь от преподавателя: девочка очень способная, схватывала все на лету. Явно в маркетинге у нее есть потенциал для роста и развития».
Правда, в разговоре с
Виктория Лукашенко — дочь Виктора Лукашенко, старшего сына белорусского президента. У нее есть братья Александр и Ярослав, а также сестра Валерия. В 2016 году Виктория окончила столичную гимназию № 16, а затем
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В детстве старшая внучка президента снималась в кино. В 2008 году вместе с Филиппом Киркоровым она сыграла в белорусской комедии «На спине у черного кота», в 2010 году — в российском сериале «Гадание при свечах».
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