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9 июля в Кобринском районе произошло два пожара. Горели квартира и кирпичный дом

10.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

9 июля в Кобринском районе произошло два пожара. Горели квартира и кирпичный дом

C 9 по 10 июля на территории Брестской области зарегистрировано 6 пожаров, из них два в Кобринском районе. Травмирован 1 человек, повреждено 4 строения и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба Брестского управления МЧС.


9 июля в Кобринском районе произошло два пожара. Горели квартира и кирпичный дом

09.07.2020 г., 14.00. В г. Кобрине произошел пожар в квартире на 5-м этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома. Огнем поврежден матрац на балконе. Причина пожара устанавливается.

09.07.2020 г., 15.39. В д. Рыбна Кобринского района произошел пожар в жилом кирпичном доме, принадлежащем пенсионеру 1961 г.р. Огнем повреждены перекрытие, чердачное помещение дома. Причина пожара устанавливается.

Служба новостей “КВ”.

 
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9 июля в Кобринском районе произошло два пожара. Горели квартира и кирпичный дом
 
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