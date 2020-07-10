9 июля в Кобринском районе произошло два пожара. Горели квартира и кирпичный дом

Источник материала: Кобринский вестник





C 9 по 10 июля на территории Брестской области зарегистрировано 6 пожаров, из них два в Кобринском районе. Травмирован 1 человек, повреждено 4 строения и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба Брестского управления МЧС.







09.07.2020 г., 14.00. В г. Кобрине произошел пожар в квартире на 5-м этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома. Огнем поврежден матрац на балконе. Причина пожара устанавливается.

09.07.2020 г., 15.39. В д. Рыбна Кобринского района произошел пожар в жилом кирпичном доме, принадлежащем пенсионеру 1961 г.р. Огнем повреждены перекрытие, чердачное помещение дома. Причина пожара устанавливается.