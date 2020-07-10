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Подстава или затупил? Водитель сдавал назад на перекрёстке и столкнулся с такси
10.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот такая ситуация, которая могла бы завершиться не так уж и хорошо, но благодаря камере наблюдения мы можем точно понять, что произошло.
Перекрёсток Партизанского проспекта и Московской:
видео -
Объективных причин сдавать назад у водителя не было, он мог бы спокойно оставаться на своём месте, но решил всё же выполнить манёвр, при этом не убедился в его безопасности.
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