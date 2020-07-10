Подстава или затупил? Водитель сдавал назад на перекрёстке и столкнулся с такси

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такая ситуация, которая могла бы завершиться не так уж и хорошо, но благодаря камере наблюдения мы можем точно понять, что произошло.





Перекрёсток Партизанского проспекта и Московской:

видео - Элнет

Объективных причин сдавать назад у водителя не было, он мог бы спокойно оставаться на своём месте, но решил всё же выполнить манёвр, при этом не убедился в его безопасности.