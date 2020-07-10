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В Дрогичине два друга на мотоциклах пытались скрыться от сотрудников ГАИ. Не вышло

10.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 8 июля около 22.35 часов в Дрогичине на улице Октябрьской сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителям мотоциклов, параллельно двигающимся по дороге. Они проигнорировали требования инспекторов и увеличили скорость. Началось преследование.

В Дрогичине два друга на мотоциклах пытались скрыться от сотрудников ГАИ. Не вышло

Сотрудники пытались остановить водителей при помощи маячков синего и красного цвета, а также громкоговорящего устройства. В какой-то момент преследуемые мотоциклисты остановились, бросили своих «железных коней» и начали убегать. Инспекторы ГАИ задержали нарушителей.

Видео ОГАИ Дрогичинского РОВД

За рулём одного мотоцикла находился 18-летний юноша, который никогда не имел водительского удостоверения. А вторым транспортным средством управлял 20-летний житель района, который решил поддержать друга в «спасении от неприятностей».

Оба мотоциклиста привлечены к административной ответственности.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

 
 
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  По предварительной информации: 8 июля около 22.35 часов в Дрогичине на улице Октябрьской сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителям мотоциклов,...
 
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