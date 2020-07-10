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В Дрогичине два друга на мотоциклах пытались скрыться от сотрудников ГАИ. Не вышло
10.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 8 июля около 22.35 часов в Дрогичине на улице Октябрьской сотрудники
Сотрудники пытались остановить водителей при помощи маячков синего и красного цвета, а также громкоговорящего устройства. В какой-то момент преследуемые мотоциклисты остановились, бросили своих «железных коней» и начали убегать. Инспекторы ГАИ задержали нарушителей.
Видео ОГАИ Дрогичинского РОВД
За рулём одного мотоцикла находился 18-летний юноша, который никогда не имел водительского удостоверения. А вторым транспортным средством управлял 20-летний житель района, который решил поддержать друга в «спасении от неприятностей».
Оба мотоциклиста привлечены к административной ответственности.
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По предварительной информации: 8 июля около 22.35 часов в Дрогичине на улице Октябрьской сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителям мотоциклов,...
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