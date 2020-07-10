Выхлопные трубы с динамиками и сумасшедший разгон. В Минск привезли спортивные Audi SQ7 и SQ8

Источник материала: Tut.by

В Audi Центр Минск уже прибыли и доступны для тест-драйва и покупки спортивные новинки 2020 года — Audi SQ7 и Audi SQ8. Оба автомобиля имеют одинаковое оснащение и технические характеристики. Поэтому выбор будет стоять между практичностью и стилем. Цены на Audi SQ7 стартуют от 79 700 евро, Audi SQ8 — от 89 880 евро.





Автомобили доступны для тест-драйва, так что можно на себе испытать, что такое самый мощный дизельный двигатель в мире. Он выдает 422 л.с. при 900 Нм крутящего момента в диапазоне от 1250 до 3250 об/мин и разгоняет тяжелый кроссовер до сотни всего за 4,8 секунды. Оба автомобиля оснащаются 8-ступенчатым «автоматом» Tiptronic, полным приводом quattro и пневматической подвеской.





Умная электроника ограничивает максимальную скорость на отметке 250 км/час. Ощущение спортивности придает активная «акустика», установленная на систему выпуска. Помимо четырех выхлопных труб, система выпуска оснащена корпусами динамиков с двумя контроллерами, а также блоком управления для создания звука работы двигателя. В отличие от обычных систем выпуска с пассивными глушителями, здесь звук выпуска можно индивидуально настроить через систему Audi drive select для того или иного режима работы.





В стандартную комплектацию Ауди SQ7 и SQ8 входят светодиодная оптика Matrix LED, отделка салона кожей и алькантарой, цифровая приборная панель, мультимедийный центр MMI navigation plus, двухзонный «климат», электропривод регулировки и подогрев передних кресел, камера заднего вида, 20-дюймовые для SQ7 или 21-дюймовые колесные диски для SQ8. За такие опции, как лазерная оптика, четырехзонный климат-контроль, доводчики дверей, акустика Bose или Bang & Olufsen, сиденья с функциями массажа и вентиляции, декоративные карбоновые вставки придется доплатить.