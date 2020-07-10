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«Довести к исполнению всех частников». Власти намерены взяться за зарплаты на частных предприятиях
Источник материала: Tut.by
Власти намерены проконтролировать уровень зарплат на частных предприятиях. «Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий», — заявил сегодня Александр Лукашенко на предприятии «Атлант»,
Александр Лукашенко поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 предприятиях, сообщает пресс-служба президента.
«Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, „Атлант“, МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников», — сказал президент.
«Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего», — подчеркнул президент.
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Власти намерены проконтролировать уровень зарплат на частных предприятиях. «Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным...
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