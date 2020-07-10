«Довести к исполнению всех частников». Власти намерены взяться за зарплаты на частных предприятиях

Источник материала: Tut.by

Власти намерены проконтролировать уровень зарплат на частных предприятиях. «Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий», — заявил сегодня Александр Лукашенко на предприятии «Атлант», сообщает пресс-служба президента. При этом не поясняется, каким образом чиновники будут «кореллировать зарплаты на частных предприятиях», ведь в законодательстве есть требование по минимальной зарплате (сейчас - 375 рублей), но нет указаний на то, чтобы выплаты были на уровне средних зарплат на каких-либо предприятиях.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Александр Лукашенко поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 предприятиях, сообщает пресс-служба президента.

«Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, „Атлант“, МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников», — сказал президент.

«Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего», — подчеркнул президент.