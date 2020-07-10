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Лукашенко поручил отрегулировать зарплаты на частных предприятиях
10.07.2020 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.ru
Ориентиром, по мнению Лукашенко, должны служить заработки на ведущих 10 предприятиях страны.
Об этом 10 июля президент заявил во время посещения ЗАО «Атлант», сообщает пресс-служба. " Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, "Атлант", МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников", - пояснил Лукашенко и поручил правительству реализовать это поручение.
По мнению президента, частники «не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает "свободным от всего".
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Ориентиром, по мнению Лукашенко, должны служить заработки на ведущих 10 предприятиях страны.
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