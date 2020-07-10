Лукашенко поручил отрегулировать зарплаты на частных предприятиях

Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.ru

Ориентиром, по мнению Лукашенко, должны служить заработки на ведущих 10 предприятиях страны.

Об этом 10 июля президент заявил во время посещения ЗАО «Атлант», сообщает пресс-служба. " Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, "Атлант", МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников", - пояснил Лукашенко и поручил правительству реализовать это поручение.

По мнению президента, частники «не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает "свободным от всего".