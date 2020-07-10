Чемпионат Беларуси по футболу: «Смолевичи» на своем поле примут «Ислочь»

Источник материала: ОНТ

Сегодня продолжится чемпионат Беларуси по футболу. Состоится один матч.

«Смолевичи» на своем поле примут «Ислочь». Начало встречи в 18.30. «Смолевичи» находятся на предпоследнем, 15-м, месте. Команда одержала всего две победы. «Ислочь» на 8-й строчке. Интересный поединок пройдёт завтра. В Солигорске в составе «Шахтёра» может дебютировать лучший бомбардир чемпионата, новичок команды Джасурбек Яхшибоев. Горняки сыграют с «Городеей». Завершится тур в воскресенье.

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